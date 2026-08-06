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Incidente sul lavoro, morto operaio siciliano di 44 anni 

Secondo una prima ricostruzione, durante le operazioni di movimentazione alcune lastre di marmo lo avrebbero travolto

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Era originario di Milazzo, l’operaio di 44 anni, Aldo Gullotti, morto ieri in un incidente sul lavoro avvenuto in uno stabilimento del settore marmifero ad Avenza, nel comune di Carrara. Secondo una prima ricostruzione, durante le operazioni di movimentazione alcune lastre di marmo lo avrebbero travolto, provocandogli ferite mortali. Inutili i soccorsi del personale del 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli ispettori del Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl Toscana e il personale tecnico che ha posto sotto sequestro l’area per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Milazzo e a San Piero Patti, paese d’origine della madre della vittima.

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