Armato di coltello rapina sala scommesse a Canicattì, quasi 3 mila euro il bottino 

Rapina a mano armata a Canicattì. Un ignoto malvivente, armato di coltello, ha fatto irruzione nel centro scommesse “Planet Win 365” lungo il viale della Vittoria e ha portato via quasi 3 mila euro.

Il bandito, con volto travisato da passamontagna, ha minacciato il dipendente che si trovava dietro il bancone e gli ha intimato di consegnare il denaro. Una volta presi i soldi si è dileguato facendo perdere le tracce. Non è escluso che ad attenderlo fuori l’esercizio commerciale ci fosse un complice. A fare la denuncia è stato il proprietario della sala scommesse, un cinquantenne di Canicattì. Al via le indagini dei carabinieri per risalire al malvivente.