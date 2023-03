Akragas all’ultimo respiro, battuto il Gela

L’Akragas batte il Gela grazie ad un calcio di rigore concesso dall’arbitro all’ultimo istante di gioco e torna in vetta alla classifica.

Un partita molto spigolosa con otto ammoniti ed un espulso (Barrera per doppia ammonizione), in cui i padroni di casa hanno mostrato grandi difficoltà nel concludere pericolosamente verso la porta avversaria. Di contro il Gela ha giocato per lunghi tratti meglio dei biancazzurri che però, nel finale, nonostante l’inferiorità numerica hanno assediato la retroguardia gelese ed hanno cercato con convinzione il successo.

I primo tempo è di marca giallonera, in cui gli uomini di Pensabene confezionano ben sei tiri dalla bandierina a zero ma non riescono, fortunatamente, a colpire con decisione.

Nella ripresa, dopo dieci minuti di gioco sterile, l’Akragas inizia ad arrembare e a cercare di scardinare la difesa. Il primo tentativo significativo è di Neri che però conclude debolmente. Al 23’ ci prova Garufo ma il portiere ospite blocca.

Al 30’ l’Akragas rimane in dieci uomini: Barrera simula di aver subito un fallo in area di rigore e finisce anzitempo negli spogliatoi. Nonostante l’inferiorità numerica, l’Akragas continua a presidiare la metà campo avversaria. Al 40’ Semenzin, sul perfetto cross di Dalloro conclude centralmente da pochi passi. Al 47′ Di Martino si distende in tuffo e respinge un tiro potente di Garufo.

Al 52′ arriva l’episodio decisivo: Vitelli anticipa Giuffrida che lo tocca, l’attaccante finisce a terra e l’arbitro indica il dischetto. La tensione sale alle stelle, i giocatori gelesi si portano sul punto della battuta e scavano una buca cancellando là dove doveva essere posto il pallone. Sono attimi di tensione che però non tolgono la concentrazione a Garufo che sistema la palla, spiazza Di Martino e corre a festeggiare sotto la curva.

Akragas 1 – Gela 0

Reti: 52’ st Garufo (rig)

Akragas: Sansone, Noto (10’ st Dalloro), Vizzini, Caccetta, Neri, Barrera, Semenzin, Garufo, Pavisich (21’ st Vitelli), Bruno (10’ st Gulino). A disp.: Avignone, Mannina, Brunetti, Briones, Al Yakoubi. All. Terranova.

Gela: Di Martino, Giuffrida, Toledo, Rechichi, Longo, Di Dio, Pereira, Tomasino, Abate, D’Amico, Piazza (37’ st Valenti). A disp.: Cannizzo, Wally, Cannia, Messina, Truisi, Buscetta Panassidi, Pardo. All. Pensabene.

Arbitro: Marino di Acireale.

Ammoniti: Garufo, Giuffrida, Barrera, Pereira, D’Amico, Toledo, Dalloro, Di Martino,

Espulso Barrera