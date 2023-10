OSSERVAZIONI E COMMENTI

Akragas in affanno, centro storico crolla e la cultura non sta tanto bene – Diego Romeo e Paolo Cilona conversano nella “Sicilia agrigentina”

CRONACA E GIUDIZIARIA

“Dimettiti o ti finisce male”, lettera di minacce a casa del sindaco di Calamonaci

Il massacro di Racalmuto, al via le testimonianze in aula: attesa per deposizione dei familiari

Omicidio cardiologo Alaimo, psichiatra in aula: “Vetro incapace di intendere e volere”

Canicattì, travolto dal treno mentre raccoglieva asparagi: rinviato a giudizio responsabile Rfi

Palma, violenza e minacce all’ex moglie: arrestato

AGRIGENTO

Settimana Protezione civile, prefetto: “Più informazione e cultura”

Operazione Kaos, medaglia d’oro al valore ambientale al cap. Governale

Prevenzione malattie cardiovascolari, specialisti in piazza

Lavori di pavimentazione lungo la Passeggiata Archeologica, strada chiusa per tre giorni

Progetto Micropolis a Fontanelle, inaugurato un nuovo spazio ricreativo per i bambini

POLITICA

Al via la Festa dell’amicizia della Dc, Cuffaro: “Un giorno storico”