Agrigento

Akragas, Ten Lopez firma il successo: 2-1 al Priolo nella semifinale di andata di Coppa Italia

Al triplice fischio, lo stadio “Totò Russo” esplode in un entusiasmo incontenibile per un successo tanto sofferto quanto meritato.

Pubblicato 41 minuti fa
Da Angelo Gelo

L’Akragas conquista il primo round della semifinale di Coppa Italia superando il Priolo per 2-1 al termine di una gara intensa e combattuta. Protagonista assoluto dell’incontro è Ten Lopez, autore di una decisiva doppietta.

I biancazzurri hanno costruito numerose occasioni da gol nel corso del match, senza però riuscire a capitalizzare appieno la mole di gioco espressa. Il vantaggio arriva in apertura di ripresa, al 6’, quando proprio Ten Lopez sblocca il risultato.

Nel finale, quando la vittoria sembrava ormai acquisita, il Priolo trova il pareggio all’89’ con Musso, abile a sfruttare un calcio d’angolo e a riaprire la sfida. Tuttavia, nei minuti di recupero, l’Akragas trova la forza di reagire: al 96’, ancora sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Ten Lopez realizza la rete decisiva con una spettacolare rovesciata che non lascia scampo al portiere avversario.

Al triplice fischio, lo stadio “Totò Russo” esplode in un entusiasmo incontenibile per un successo tanto sofferto quanto meritato.

In vista della gara di ritorno, l’Akragas potrà contare su due risultati utili su tre, ma il Priolo resta un avversario di valore, da affrontare con la massima attenzione nonostante la recente vittoria del campionato possa averne attenuato le motivazioni.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.14/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.14/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

L’omicidio di Gabriele Vaccaro, ecco perchè il (presunto) assassino non rischia l’ergastolo 
di Giuseppe Castaldo

Il patto tra il boss e l’imprenditore di Favara: 600 euro per ogni mille litri di olio esausto prelevato 
Apertura

Gabriele Vaccaro, 16enne egiziano indagato anche per tentato omicidio dell’amico di Ribera
di Giuseppe Castaldo

Maxi blitz antimafia, 35 arresti e 56 indagati: ai domiciliari imprenditore di Favara (NOMI)
Agrigento

Scazzottata tra due donne a piazzale Rosselli, una finisce in ospedale 
banner italpress istituzionale banner italpress tv