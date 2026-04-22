Akragas, Ten Lopez firma il successo: 2-1 al Priolo nella semifinale di andata di Coppa Italia
Al triplice fischio, lo stadio “Totò Russo” esplode in un entusiasmo incontenibile per un successo tanto sofferto quanto meritato.
L’Akragas conquista il primo round della semifinale di Coppa Italia superando il Priolo per 2-1 al termine di una gara intensa e combattuta. Protagonista assoluto dell’incontro è Ten Lopez, autore di una decisiva doppietta.
I biancazzurri hanno costruito numerose occasioni da gol nel corso del match, senza però riuscire a capitalizzare appieno la mole di gioco espressa. Il vantaggio arriva in apertura di ripresa, al 6’, quando proprio Ten Lopez sblocca il risultato.
Nel finale, quando la vittoria sembrava ormai acquisita, il Priolo trova il pareggio all’89’ con Musso, abile a sfruttare un calcio d’angolo e a riaprire la sfida. Tuttavia, nei minuti di recupero, l’Akragas trova la forza di reagire: al 96’, ancora sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Ten Lopez realizza la rete decisiva con una spettacolare rovesciata che non lascia scampo al portiere avversario.
Al triplice fischio, lo stadio “Totò Russo” esplode in un entusiasmo incontenibile per un successo tanto sofferto quanto meritato.
In vista della gara di ritorno, l’Akragas potrà contare su due risultati utili su tre, ma il Priolo resta un avversario di valore, da affrontare con la massima attenzione nonostante la recente vittoria del campionato possa averne attenuato le motivazioni.