L’allarme dell’Ordine dei giornalisti: “In aumento segnalazioni esercizio abusivo della professione”

Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia esprime “profonda preoccupazione per il costante aumento delle segnalazioni di esercizio abusivo della professione”. “Si tratta – si legge in una nota – di un fenomeno che negli ultimi anni ha subito un’impennata allarmante, alimentato dalla prassi di affidare la comunicazione, anche istituzionale, e i rapporti con i media ad ‘addetti stampa’ privi della necessaria iscrizione all’Albo”.

L’Ordine “ricorda con fermezza” che “chiunque millanti tale qualifica senza averne i titoli non solo commette un illecito sanzionabile ai sensi degli articoli 348 e 498 del Codice penale, ma produce un’informazione priva di garanzie: l’attività svolta al di fuori del recinto deontologico non offre, infatti, alcuna certezza di veridicità e correttezza, poiché chi la esercita non è soggetto alla vigilanza di un Consiglio di disciplina, né al rispetto delle carte che regolano la professione”. “In vista dell’imminente stagione elettorale – prosegue la nota – l’Ordine rivolge un duplice appello: ai candidati e alle forze politiche affinché interrompano la pratica di sostituire giornalisti qualificati con figure non abilitate, garantendo trasparenza e legalità nelle proprie strutture di comunicazione; ai direttori responsabili e alle redazioni siciliane affinché esercitino il massimo controllo sulla provenienza dei comunicati, verificando che i mittenti siano regolarmente iscritti all’Albo, a tutela della qualità dell’informazione offerta ai lettori”.

L’Ordine dei giornalisti di Sicilia, inoltre, “raccomanda ai colleghi che curano la comunicazione dei politici la massima osservanza delle regole deontologiche che prevedono, in particolare, che il giornalista nominato portavoce sospenda l’attività giornalistica e che il giornalista scelto come addetto stampa sospenda l’attività nel settore politico per tutta la durata dell’incarico”. “In particolare – si legge ancora nella nota – si invitano i colleghi a prendere visione delle Faq predisposte d’intesa tra Odg Sicilia e Corecom che rappresentano un vademecum per evitare condotte potenzialmente sanzionabili”. “L’Ordine dei giornalisti di Sicilia – conclude la nota – continuerà a monitorare con estrema attenzione il territorio e a segnalare tempestivamente nelle sedi competenti ogni forma di illecito per garantire ai cittadini il diritto fondamentale a ricevere un’informazione trasparente e verificata”.