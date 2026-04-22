Menfi

Menfi, rimozione posidonia: Clemente prosegue presidio a Porto Palo

A margine di un incontro l’Amministrazione Comunale ha ricevuto precise assicurazioni circa l’immediato avvio del procedimento amministrativo in regime di somma urgenza

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Prosegue il presidio a Porto Palo del Sindaco del Comune di Menfi Vito Clemente in attesa degli interventi urgenti relativi alla rimozione della posidonia. Questa mattina il primo cittadino ha preso parte a un incontro con i dirigenti del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, insieme agli Assessori Miralba Riggio e Franco Gagliano, sulla necessità di intervenire con la massima tempestività per ripristinare le condizioni di sicurezza e piena funzionalità dell’infrastruttura portuale.

A tal riguardo, l’Amministrazione Comunale ha ricevuto precise assicurazioni circa l’immediato avvio del procedimento amministrativo in regime di somma urgenza, ai sensi della normativa vigente.

“Continueremo a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della procedura, al fine di garantire tempi rapidi e risposte concrete a una criticità che incide direttamente sulla sicurezza, sull’operatività del porto e sull’economia locale. In attesa dei primi atti amministrativi, continuerò il Presidio al Porto”, dice il sindaco Clemente.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.14/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.14/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Maxi blitz antimafia, 35 arresti e 56 indagati: ai domiciliari imprenditore di Favara (NOMI)
Apertura

Blitz Niscemi, il Procuratore De Luca: “Cosa Nostra usa regole antiche ma fa affari nuovi”
Apertura

Blitz antimafia tra Niscemi e Favara, 35 arresti
Agrigento

Scazzottata tra due donne a piazzale Rosselli, una finisce in ospedale 
Agrigento

Rapina in una tabaccheria ad Agrigento, favarese assolto e scarcerato 
banner italpress istituzionale banner italpress tv