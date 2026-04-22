Menfi, rimozione posidonia: Clemente prosegue presidio a Porto Palo

Prosegue il presidio a Porto Palo del Sindaco del Comune di Menfi Vito Clemente in attesa degli interventi urgenti relativi alla rimozione della posidonia. Questa mattina il primo cittadino ha preso parte a un incontro con i dirigenti del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, insieme agli Assessori Miralba Riggio e Franco Gagliano, sulla necessità di intervenire con la massima tempestività per ripristinare le condizioni di sicurezza e piena funzionalità dell’infrastruttura portuale.

A tal riguardo, l’Amministrazione Comunale ha ricevuto precise assicurazioni circa l’immediato avvio del procedimento amministrativo in regime di somma urgenza, ai sensi della normativa vigente.

“Continueremo a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della procedura, al fine di garantire tempi rapidi e risposte concrete a una criticità che incide direttamente sulla sicurezza, sull’operatività del porto e sull’economia locale. In attesa dei primi atti amministrativi, continuerò il Presidio al Porto”, dice il sindaco Clemente.