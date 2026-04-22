Agrigento

Monserrato, al via i lavori per la realizzazione del progetto “Sport Illumina”

A portare avanti l'iniziativa l'assessore Marco Vullo

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

Al via i lavori, a Monserrato, per la realizzazione del progetto “Sport Illumina”, promosso dal Ministero per lo Sport e ideato da “Sport e Salute Spa” che ne cura l’aspetto esecutivo. Si tratta di playgruond modulari, inclusivi e riconoscibili, con l’integrazione di diverse aree funzionali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative. L’Assessore ai Quartieri di Palazzo dei Giganti, Marco Vullo, che ha seguito passo passo le varie fasi di natura amministrativa e i passaggi istituzionali, saluta con soddisfazione l’apertura del cantiere. “Per chi come me vive ed opera nelle frazioni – afferma Marco Vullo – questi momenti aprono il cuore e ripagano di tanti sacrifici. Vedere mezzi meccanici e maestranze al lavoro danno fiducia e stimoli ad andare avanti nel segno della politica del fare per dare risposte al territorio e alla comunità. Monserrato si arricchirà di un contesto più accogliente e favorevole in termini di servizi, strutture e spazi di aggregazione che si tradurranno in una significativa rigenerazione urbana, i cui effetti sociali, culturali e sportivi saranno inevitabilmente positivi per l’intera comunità. Seguirò costantemente le attività – conclude l’assessore Vullo – affinchè siano rispettati i tempi di consegna delle opere”.

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