Al Parco Livatino la Festa dell’Albero 2024

La sezione agrigentina del Co.N.Al.Pa., dedicata al Beato Rosario Livatino, promuove, il 21 novembre 2024 alle ore ore 11:30 al “Parco Livatino“, in contrada Gasena, la Festa dell’Albero 2024.

Concorrono all’iniziativa il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Raggruppamento Biodiversità Carabinieri di Agrigento, la direttrice e il personale della casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna, il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Gli organizzatori, con questa iniziativa intendono fare memoria di tutte le vittime innocenti di mafia e trasmettere, ai giovani, l’importanza del rispetto ambientale.

La giornata ha lo scopo di far conoscere le figure di due vittime innocenti di mafia, il soprintendente della Polizia penitenziaria Pasquale Di Lorenzo, ucciso in un agguato mafioso il 14 ottobre del 1992 a Porto Empedocle, e il piccolo Stefano Pompeo di 11 anni, ucciso per errore mentre si trovava in auto con lo zio, a cui saranno dedicate due piante di leccio, una quercia sempreverde molto longeva.

Altro momento particolare della giornata sarà la piantumazione della talea di ficus macrophylla, proveniente dall’albero ubicato dinanzi l’abitazione del giudice Giovanni Falcone, grazie al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità). Alla manifestazione sarà presente una rappresentanza di studenti degli Istituti Scolastici del territorio.