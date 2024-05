Al via i “Patti digitali”, l’assessore Vullo: “Strumento importante per la tutela dei minori”

L’Assessore Marco Vullo, Assessore alle politiche sociali e digitali di Agrigento, dopo la conferenza stampa di presentazione del progetto Patti Digitali che vedranno la nostra città, prima in Sicilia, protagonista di questo importante strumento di protezione e di uso consapevole dei mezzi informatici e tecnologici a tutela dei minori, esprime viva soddisfazione per l’obiettivo raggiunto.

“Una bella notizia per gli agrigentini che sicuramente avrà un riverbero positivo per le famiglie e i minori interessati a questo progetto che ha lo scopo di promuovere alleanze educative, tra famiglie, enti, associazioni, chiesa ed istituzioni in totale sinergia.

I Patti Digitali sono percorsi già presenti nel nord Italia di cittadinanza digitale. Uno strumento efficace di prevenzione che mette insieme enti eterogenei e le famiglie che serve a schermare i minori da eventuali insidie dall’uso degli strumenti informatici e di un utilizzo consapevole e sicuro degli stessi.

Grazie all’iniziativa dell’Associazione generAzioni Consapevoli promotore del progetto e pertanto ringrazio il Presidente Giovanna Cavaleri che ha coinvolto il mio Assessorato e altri enti e associazioni, attraverso i Patti Digitali si stipuleranno dei patti tra le famiglie e i partner del progetto per un uso consapevole degli strumenti informatici nei confronti dei bambini 0-11 e 11-14 proprio per tutelarli da eventuali abusi e altro attraverso un uso consapevole ed equilibrato.

Posso comunicare che già abbiamo predisposto tutto per la stipula del protocollo d’intesa con l’Associazione “generAzioni Consapevoli” per dare l’avvio alla fase operativa dei Patti Digitali, tra l’altro ci sarà una app dedicata all’interno del nostro sito istituzionale che spiegherà in maniera circostanziata cosa sono i Patti Digitali e le procedure da seguire. E’ una altra iniziativa che oltre la valenza e il riverbero per le famiglie e i minori rappresenta ancora una volta dei feedback positivi che ricadono sui cittadini agrigentini.

Posso affermare che in città è nata ed è un dato assodato una rete sociale, istituzionale e politica che guarda continuamente alle migliorie e alla crescita dei servizi sul territorio in maniera circolare e sempre pronti a una leale collaborazione per essere a passo con i tempi nel dare risposte concrete e utili per chi le riceve”