“L’amore salverà il mondo”, il 3 maggio musical su Pino Puglisi ad Aragona 

Sabato 3 maggio alle ore 19.30 al Teatro Armonia (Chiesa Madre) di Aragona il gruppo teatrale “Milizia dell’Immacolata” di Catania, presenta il musical “PINO PUGLISI: L’AMORE SALVERÀ IL MONDO”.

Quasi 40 i componenti del gruppo teatrale che offriranno alla comunità di Aragona un’altra occasione per conoscere e apprezzare la testimonianza eroica di P. Puglisi ucciso dalla mafia a Brancaccio il 15 settembre 1993. Iniziativa che continua l’evento straordinario vissuto nell’ottobre del 2024 quando per una settimana tutte le parrocchie hanno accolto la reliquia di P. Puglisi ed hanno avuto tanti momenti celebrativi ma anche tante occasioni di riflessione. L’iniziativa è promossa dal Comitato per i festeggiamenti della Madonna di Fatima.

Oltre alle celebrazioni, e ai momenti di preghiera, alla recita del Rosario nei quartieri, alla processione, il comitato nel mese di maggio ha programmato tanti altri eventi come occasione di evangelizzazione (concerto delle Corali, concerto d’organo a canne) ma anche di attenzione alle problematiche del territorio. Sabato 24 maggio si farà un breve corteo per portare il simulacro della Madonna nella miniera Taccia Caci a ricordo del 75.mo anniversario della discesa della Madonna in miniera durante lo sciopero dei minatori e per fare memoria dei carusi e delle vittime del lavoro in miniera. Lì verrà celebrata alla ore 8 la S. Messa e poi la presentazione del libro “La gabbia e il cielo. Storia e storie degli ultimi minatori di Sicilia”, di Natya Migliori.