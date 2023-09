Al via lavori di messa in sicurezza manto stradale a Monserrato

Dopo anni di attesa, si interviene nel quartiere di Monserrato, per sistemare il manto stradale delle vie che conducono alla chiesa San Lorenzo.

«Con un intervento di manutenzione straordinaria, nella via Vicolo punta bianca e con il ripristino dello strato di usura della via Lorenzo Compatti, anche se in ritardo, – spiega l’assessore Gerlando Principato – stiamo rispondendo a quanto chiestoci dagli abitanti del quartiere».

Oltre al quartiere Monserrato saranno effettuati dei lavori anche nella frazione di Giardina Gallotti. Lavori che interesseranno il ripristino della strada di collegamento viabile delle contrade Luna e Fauma, da anni interrotta. L’importo dei lavori è di 160.000 euro derivanti da un finanziamento destinato ai Comuni dal Ministero dell’Interno per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali.

Questi interventi di messa in sicurezza del manto stradale, si aggiungono a quelli in corso di esecuzione in questi giorni, con altro finanziamento nelle Vie Cuoco, Tortorelle, Bandiera, Rapisardi, Solferino ed ai lavori eseguiti nell’anno 2023 nelle vie Ignazio Paternò, Alcantara, Via Rosario di Salvo e Viale dei Giardini.