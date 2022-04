Alla Polizia di Stato il torneo interforze “Un calcio per la legalità”

Si è conclusa la prima edizione del torneo interforze “Un calcio per la legalità”, in memoria di chi c’ha lasciato.

La rappresentativa della Polizia di Stato ha prevalso sulle altre formazioni nonostante l’entusiasmo e l’impegno delle altre squadre concorrenti. Al secondo posto la polizia penitenziaria, al terzo posto la guardia di finanza, e ultimo posto per la squadra gli amici della questura.











Presenti al torneo alcuni dei familiari di coloro che non ci sono più. La cerimonia di premiazione si è svolta a conclusione del torneo calcistico presso i campetti del Villaggio Peruzzo; a consegnare la coppa alla squadra della Polizia di Stato il questore di Agrigento Maria Rosa Iraci in presenza del Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, della moglie e i figli di Sergio di Loreto, il poliziotto morto durante esercitazione al poligono in Sardegna, il dirigente delle volanti Manuel Montana, e l’organizzatore Nicodemo Eustorgio.