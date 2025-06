Escursionista infortunato sul Monte Frumento: soccorso dai Vigili del fuoco

L’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago 142” in servizio presso il Reparto Volo di Catania è intervenuto in località Monte Frumento delle Concazze, sul versante orientale dell’Etna, per soccorrere un uomo, un 73enne di origine argentina, rimasto infortunato al braccio sinistro mentre effettuava un’escursione.

Disorientato e in evidente stato confusionale, l’uomo è stato raggiunto da personale elisoccorritore ed è stato recuperato con l’ausilio del verricello e successivamente trasportato presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato affidato al personale sanitario per le cure del caso.