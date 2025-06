Incidente lungo la Strada degli scrittori: nessun ferito e traffico in tilt

Diverse auto sono rimaste coinvolte stamattina in un incidente sulla Statale 640 nei pressi dello svincolo per contrada Mosella. L’incidente è avvenuto nel momento di maggiore flusso di traffico in direzione mare ai piedi della valle dei templi di Agrigento.

Cinque nel dettaglio i mezzi coinvolti: un furgone e quattro auto.

Non si sono registrati feriti ma il traffico è rimasto paralizzato per oltre un’ora in entrambi i sensi di marcia.