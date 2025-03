Alla scrittrice Ester Rizzo il premio Speciale “Athena Michela Murgia 2025”

La scrittrice e giornalista licatese Ester Rizzo vince il Premio Speciale “Athena Michela Murgia 2025”. L’ambito premio, un piatto realizzato da Lilly Contino nel suo laboratorio artigianale Sikelia Art, sarà consegnato il 30 Agosto durante l’ultima giornata dell’Athena Festival, un evento culturale dedicato alla celebrazione del talento femminile nella letteratura ideato da Alessandro Accursio Tagano.

“Un risveglio particolare: mentre, a Palermo, mi accingo a ritirare un premio, arriva questa ulteriore notizia.Grazie di cuore per questi riconoscimenti che, ammetto, mi rendono felice e sono “ infusioni di energia “ per continuare su questa strada.Ma li dedico interamente a tutte quelle che agiscono per migliorare la condizione femminile e lo fanno senza essere conosciute e spesso circondate da silenzio e indifferenza.Per loro ed a loro questi premi”, dichiara la scrittrice Rizzo.

È attualmente coreferente per la Sicilia dell’Associazione Toponomastica femminile. Collabora con numerose testate giornalistiche regionali e nazionali on line.È autrice del libro Camicette Bianche, Navarra Editore 2014 dal quale è tratto il medesimo musical portato in giro per il mondo dalla Casa del Musical di Marco Savatteri, ha curato Le Mille. I primati delle donne, Navarra Editore 2016.Autrice anche del romanzo storico Le Ricamatrici, Navarra Editore 2018, dei saggi Donne Disobbedienti, Navarra Editore 2019, e Il labirinto delle perdute, Navarra Editore 2020 e del romanzo Trenta giorni e 100 lire, Navarra Editore 2023.Era da qualche giorno in libreria si trova Bertha Benz- le 100 miglia cambiarono la storia, ed. Navarra.