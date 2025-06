Incendio in un agriturismo: evacuate le persone presenti in struttura

Da alcune ore i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che ha interessato un agriturismo situato lungo la Strada Provinciale 121, nel territorio del Comune di Grammichele (CT).

Sul posto stanno operando diverse squadre provenienti dai Distaccamenti di Caltagirone e Palagonia, supportate da autobotti inviate dalla Sede Centrale, mezzi logistici e un funzionario di servizio.

Tutte le persone presenti nella struttura al momento dell’incendio sono state evacuate e messe in sicurezza.

Nelle immediate vicinanze dell’agriturismo è presente un capannone di circa 400 mq, al cui interno sono stoccate sostanze infiammabili. I Vigili del Fuoco stanno intervenendo anche per prevenire il coinvolgimento di tale struttura, procedendo alla messa in sicurezza dei locali.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso.