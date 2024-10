Alla startup agrigentina Sneark il premio “Top of the Pid” ambito sostenibilità

La startup agrigentina Sneark srl, esempio virtuoso di Impresa 5.0. al Main Stage della fiera Maker Faire di Roma, ha ricevuto il Primo premio “Top Of The Pid” (ambito sostenibilità), con il prodotto Biodegradables sneakers, calzature completamente biodegradabili. Ha ritirato il Premio Calogero Romano, Owner e Founder della Sneark srl, dalle mani della Coordinator del PID di Agrigento Patrizia Pennino e dal Digital specialist Fabio Cimino. Innovazione tecnologica e sostenibilità sono gli elementi cardini della produzione di sneakers di alta gamma utilizzando materiali naturali, biodegradabili ed ecosostenibili da parte dell’azienda agrigentina.

Il premio ‘TOP of the PID‘ è organizzato da Unioncamere nell’ambito dei servizi offerti alle imprese dai “PID – Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio” per promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese. L’obiettivo del premio di quest’anno puntava ad individuare e dare visibilità a progetti innovativi nell’ambito della Doppia Transizione e del nuovo paradigma “Transizione 5.0”.

“Siamo felici ed orgogliosi del successo di questa startup agrigentina – sottolinea il Commissario straordinario della Camera di commercio Giuseppe Termine – perché è un’occasione straordinaria per sostenere e per dare lustro alle idee innovative del nostro territorio e agli imprenditori che le sviluppano. Questo riconoscimento premia un’iniziativa progettuale che mostra una spiccata visione imprenditoriale, un significativo contenuto tecnologico e notevole attenzione al tema della sostenibilità. Un progetto da cui traspare una cultura d’impresa innovativa, nella quale si riflette l’essenza della missione dell’azienda. Il nostro impegno – aggiunge il Commissario Termine – è sostenere gli sforzi e l’impegno di aziende come la Sneark srl, attraverso i nostri servizi e le nostre attività, per aiutarli a tradurre le loro idee in progetti concreti e di valore. Siamo quindi felici di vederle crescere e contribuire, con il loro esempio, a incoraggiare le giovani generazioni a credere in un futuro da costruire vicino casa”.