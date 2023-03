Amministrative, tour di Cateno De Luca nell’agrigentino: “non rinunciamo alla nostra coerenza”

In vista delle elezioni amministrative il leader del movimento Sud chiama Nord Cateno De Luca è giunto, insieme al coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, e al deputato Ismaele La Vardera, ad Agrigento per illustrare le strategie in vista delle amministrative nei comuni della provincia chiamati al voto. A Castrofilippo il leader Cateno De Luca è sceso in campo a sostegno della candidata sindaco Ilenia Dainotto che si presenta alle elezioni del 28 e 29 maggio proprio con il simbolo “Sud chiama Nord”, mentre sul comune di Licata il leader ha detto “ci stiamo muovendo per cercare un candidato sindaco proprio per affermare una nostra posizione di rinnovamento. Continuiamo ad essere un movimento coerente e non ci troverete mai nella compagine di centro destra”. Durante la conferenza stampa, si è parlato della nuova campagna di tesseramento, della campagna del 2xmille, ed è stata anche occasione per Cateno De Luca di presentare Giuseppe Di Rosa nuovo commissario provinciale del movimento.