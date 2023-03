Anas, interventi di pavimentazione lungo la SS 640

Nella giornata di domani, mercoledì 29 marzo, in fascia oraria compresa tra le ore 7:30 e le ore 17:00, la statale 640 “Strada degli Scrittori” sarà interessata da interventi di pavimentazione in tre distinti tratti. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che in particolare, sarà interessato il tratto tra il km 58,600 e il km 58,800, con istituzione di circolazione a senso unico alternato. Si interverrà inoltre, in prossimità del km 5, sulla rampa di svincolo normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Agrigento e diretti a Porto Empedocle e, in prossimità della connessione tra statale 640 e statale 640dir, sulla rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Caltanissetta e diretti ad Agrigento.