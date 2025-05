“Pony express della droga”, arrestato 31enne

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno svolto mirate indagini per contrastare lo spaccio cosiddetto ‘delivery’, ovvero con consegne di droga direttamente a casa degli acquirenti, individuando un’utilitaria con a bordo un 31enne catanese, già conosciuto dagli investigatori per le sue pregresse vicende giudiziarie nell’ambito della droga, che effettuava soste sospette in diverse zone della città. Per dare riscontro alle loro ipotesi investigative, gli inquirenti hanno, dunque, organizzato servizi di osservazione in modalità “discreta”, seguendo i suoi “giri” a distanza fino a quando, giunti in zona Ognina, lo hanno scorto mentre stava impostando sul navigatore un indirizzo da raggiungere.

A quel punto, i Carabinieri, intuito che si stesse recando a casa di qualche “cliente” per consegnare la droga, hanno deciso di fermarlo per procedere ad un controllo. Alla vista dei militari, il conducente ha mostrato subito segni di nervosismo, raccontando di avere fretta perché invitato ad una festa, ma i Carabinieri hanno subito compreso che si trattava di una scusa: dall’abitacolo, infatti, proveniva il tipico odore acre della marijuana. Sottoposto a perquisizione, infatti, il 31enne aveva nelle tasche diverse dosi di marijuana, cocaina e crack per un totale di quasi 20 grammi che sono state sequestrate. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il “pony express” della droga è stato arrestato quindi messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato il provvedimento disponendo per lui, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, la misura dell’obbligo di dimora.