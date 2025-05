“Tradimento e Potere”: al via il casting per il film sulla vita del sindaco Guarino

Un film per restituire memoria a un eroe dimenticato. È iniziata la selezione di attori, figuranti e comparse per “Tradimento e Potere”, il nuovo progetto cinematografico dedicato alla figura di Gaetano Guarino, sindaco di Favara assassinato il 16 maggio 1946.

Il film, prodotto dall’Associazione Città Aperta, è scritto e diretto da Stefano Vinciguerra che si ispira non solo al libro “L’assassinio di Gaetano Guarino” di Calogero Castronovo, ma anche ad altri fatti realmente accaduti in quel periodo. Racconterà l’intero percorso umano e politico di Guarino: dall’infanzia, passando per gli anni universitari e la professione di farmacista, fino all’elezione a sindaco, conclusasi tragicamente con il suo omicidio.

l team creativo è composto da professionisti del territorio: Rino Vetro come aiuto regista, Lilia Alba e Dino Patti direttori casting, Valerio Vinciguerra alla direzione della fotografia, Giovanna Crapanzano direttrice di scene e Luigi Mammo Zagarella alla scenografia e logistica.

Un progetto che coinvolge attivamente la comunità locale, grazie alla partecipazione di oltre 70 attori e alla collaborazione di realtà teatrali del territorio: Gio 90 S. Vito, la Compagnia Teatrale Ass. Culturale Guttuso, Via col Vento, Ragazzi di Oggi, Polvere di Stelle e l’associazione Seguimi.

Le riprese si svolgeranno a Favara e nei dintorni, scegliendo luoghi autentici per restituire con fedeltà l’atmosfera degli anni ’40. Il film avrà una durata di circa un’ora e quaranta minuti e sarà articolato in oltre 60 scene, con una forte attenzione ai dettagli storici e narrativi.

“Tradimento e Potere” non è solo un’opera storica, ma anche un messaggio attuale, cioè difendere la giustizia, l’onestà e il bene comune è una sfida che riguarda ogni epoca. La produzione prevede la proiezione nelle sale cinematografiche, la trasmissione sulle piattaforme di streaming e TV digitale e la divulgazione nelle scuole, per sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni.

La produzione è indipendente e si regge sul sostegno di associazioni, istituzioni e cittadini che credono nella forza del cinema come memoria collettiva e impegno civile.

Come candidarsi:

Gli interessati a prendere parte a questo progetto dovranno inviare una mail all’indirizzo castingtradimentoepotere@gmail.com, allegando: foto recente, breve curriculum artistico (se ha già recitato) e luogo di residenza. Per i minorenni, è necessaria l’autorizzazione e i recapiti di un genitore o chi ne fa le veci. La scadenza per inviare le candidature è il 18 maggio 2025. Per maggiori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo indicato.