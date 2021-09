Anno scolastico, gli auguri del provveditore di Agrigento e del dirigente Russo

Inizia un nuovo anno scolastico anche in provincia di Agrigento. Per l’occasione la Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale (USR Sicilia – Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento) ha voluto salutare gli studenti dell’intero territorio rivolgendo loro i migliori auguri per l’avvio della stagione.

“Ai ragazzi di tutta la provincia di Agrigento auguro che l’anno possa svolgersi sempre in presenza e in sicurezza e che possano raggiungere tutti gli obiettivi che sono previsti per quest’anni recuperando quanto perso nei mesi passati,” ha dichiarato il provveditore Fiorella Palumbo che oggi è intervenuta ai lavori del Collegio dei Docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” di Lampedusa e Linosa.

“Ci apprestiamo ad iniziare un anno scolastico nel pieno rispetto delle misure di prevenzione. Abbiamo la possibilità di effettuare controlli sul green pass grazie alla piattaforma messa a disposizione dal ministero sapendo chi è in regole tempestivamente anche se devo dire che ormai quasi tutti lo sono, ha dichiarato il dirigente scolastico e segretario provinciale dell’associazione nazionale presidi, Alfio Russo. La scuola inizia sostanzialmente con regole analoghe allo scorso anno ad eccezione del distanziamento e – in tal senso – stiamo cercando di ridurre al minimo i disagi delle classi numerose. Auspichiamo la collaborazione dei genitori perché vorremmo evitare di far entrare personale esterno nelle scuole.”