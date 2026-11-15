Agrigento

Anziano picchiato e rapinato a villa Bonfiglio, indagata una coppia 

I due indagati sono accusati di aver preso di mira un pensionato di 85 anni, averlo strattonato, aggredito e derubato del portafoglio all’interno del quale vi erano 300 euro

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

La Procura di Agrigento ha notificato l’avviso conclusione indagini nei confronti di due persone – 32 anni di Sciacca lui, 23 anni di Canicattì lei – per una rapina messa a segno nel novembre di tre anni fa alla villa Bonfiglio, nel centro della Città dei templi.

I due indagati sono accusati di aver preso di mira un pensionato di 85 anni, averlo strattonato, aggredito e derubato del portafoglio all’interno del quale vi erano 300 euro e i documenti. L’anziano, a seguito dell’aggressione, finì in ospedale con traumi giudicati guaribili in una ventina di giorni. I due indagati, difesi dagli avvocati Santina Lattuca e Monica Malogioglio, hanno adesso venti giorni di tempo per presentare memorie o chiedere di essere interrogati per evitare la richiesta di rinvio a giudizio. 

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