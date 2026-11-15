Mafia, definitiva la confisca di tre immobili al figlio dell’ex sindaco Gueli 

Diventa definitiva la confisca di tre immobili nei confronti di Sal­va­tore Vla­di­miro Gueli, di 60 anni, figlio dell’ex sindaco di Campobello di Licata, coinvolto nell’inchiesta antimafia “Ghost”. La Cassazione, nel rigettare il ricorso della difesa, ha confermato quanto già sancito dalla Corte di appello. Sigilli, dunque, a metà quota di due immo­bili ubi­cati in via Arno 7 a Cesano Maderno, e dell’intera pro­prietà di un immo­bile in via Set­tem­brini a Sere­gno.

La vicenda risale al 2013 quando nei confronti di Gueli jr, anche lui coinvolto e condannato nella stessa operazione del padre, scattò la confisca dei beni. Confisca che venne poi confermata parzialmente nel 2016. Gueli aveva tentato di riaprire il caso facendo un ricorso straordinario sulla base di nuovi elementi emersi. La Corte di appello prima e la Cassazione adesso hanno tuttavia rigettato l’istanza confermando la confisca degli immobili.