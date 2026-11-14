Porto Empedocle

Porto Empedocle, 60enne trovato morto in casa: il cane vegliava sul corpo

Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe stato causato da un malore improvviso

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

Tragedia in zona Vincenzella, a Porto Empedocle, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di circa 60 anni, morto in casa da diversi giorni. A lanciare l’allarme sono stati alcuni amici, insospettiti dal cattivo odore proveniente dall’abitazione. All’arrivo dei carabinieri, il cagnolino dell’uomo si trovava ancora accanto al padrone, vegliandone il corpo. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe stato causato da un malore improvviso, seguito da una caduta contro un mobile.

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