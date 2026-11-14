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Porto Empedocle, frana in via Garibaldi: strada chiusa al traffico

La strada resterà chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un cedimento del costone roccioso e del muro di contenimento ha provocato una frana in via Garibaldi, a Porto Empedocle. Il sindaco Calogero Martello ha disposto la chiusura del tratto tra Salita Lombardo e via Miramare, vietando il transito a veicoli e pedoni per motivi di sicurezza.

La situazione di instabilità era già nota da mesi, ma è peggiorata dopo il maltempo di settembre e il nuovo cedimento avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 novembre.

Sul posto sono intervenuti i tecnici comunali e la polizia municipale. È stato inoltre convocato un tavolo tecnico urgente con Prefettura, Protezione civile, Genio civile e vigili del fuoco per valutare i danni e individuare gli interventi necessari al consolidamento del versante. La strada resterà chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

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