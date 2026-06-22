Agrigento

“Appalto truccato alla Mosella”, 9 indagati (I NOMI)

Ecco chi sono gli indagati nell’inchiesta sull’appalto truccato alla Mosella

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nuovo terremoto giudiziario ad Agrigento. La Squadra mobile è impegnata da questa mattina all’alba in alcune perquisizioni nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura guidata da Giovanni Di Leo sull’appalto milionario della strada Mosella.

Sono 9 gli indagati che, oltre a subire le perquisizioni, hanno ricevuto anche un avviso di garanzia: si tratta degli imprenditori favaresi Antonino Milioti, 46 anni, Dino Caramazza, 45 anni, Federica Caramazza, 37 anni, Calogero Valenti, 50 anni. Tra gli indagati ci sono anche due funzionari del Comune di Agrigento: l’architetto Gaspare Triassi, 63 anni, e Vincenzo Galletto, 66 anni. Infine nella lista compaiono anche l’ingegnere Salvatore Castaldo, 51 anni, l’architetto Alessandro Rizzo, 43 anni, e Giovanna Palillo, 30 anni, titolare di un’impresa. Le ipotesi di reato contestate sono Induzione indebita a dare o promettere utilità e frode nelle pubbliche forniture. 

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