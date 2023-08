Agrigento, approvati i lavori di completamento della spiaggia di San Leone

È stato approvato, dalla Giunta Miccichè in linea amministrativa, il progetto definitivo dei “lavori di completamento, di tutela costiera e fruibilità turistica della spiaggia di San Leone in Agrigento”.

Si potrà così procedere con il passo successivo ovvero la redazione del progetto esecutivo. Nessun costo per le casse del Comune, la progettazione è interamente finanziata dal decreto del 07.12.2020 del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per la Finanza Locale

«Questa seconda fase di redazione della progettazione esecutiva, ne siamo certi, sarà più rapida – afferma l’assessore Gerlando Principato – abbiamo già ottenuto, sul progetto definitivo, tutti i pareri necessari per la conformità dei lavori proposti (autorizzazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente – Struttura territoriale dell’Ambiente di Agrigento/Caltanissetta, della Soprintendenza BB.CC.AA., e l’attestazione di Conformità Urbanistica)».

«Gli interventi – sottolinea il sindaco Franco Miccichè – rappresentano un importante passo per la riqualificazione del “Viale delle Dune” di San Leone, che necessità dei cambiamenti, di migliorare la fruizione e la percorribilità».

La progettazione dell’opera, dell’importo complessivo di € 3.750.000,00 euro prevede interventi che riguarderanno: