Archivi Vivi: il Liceo “Politi” e Inner Wheel  Club di Agrigento insieme per riscoprire il Mito

Non una lezione tra i banchi, ma un’immersione diretta nelle fonti della storia. Gli studenti delle classi IV A SU (Socio-Psico-Pedagogico) e IV D LES (Economico-Sociale) del Liceo “Raffaello Politi”, martedì 17 marzo scorso, accompagnati dai docenti, tra cui la Professoressa Marcella Riccobono, vice presidente dell’Inner Wheel Club di Agrigento, che con passione e dedizione ha curato il raccordo tra la scuola e il Club, sono stati i protagonisti di una mattinata di studio e scoperta presso l’Archivio di Stato di Agrigento, nell’ambito del progetto “La valle racconta il mito – nuovi percorsi sui documenti antichi”.

L’iniziativa, a cura dell’Inner Wheel Club di Agrigento e accolta con entusiasmo dalla Dirigente Scolastica del Liceo Politi Milena Siracusa, ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con pergamene e manoscritti, trasformando l’archivio da luogo di conservazione a spazio di narrazione attiva. Il progetto punta a scardinare l’idea della storia come materia “statica”, mostrandola invece come un’eredità vibrante capace di generare un profondo senso di identità e appartenenza al territorio agrigentino.

Attraverso l’analisi dei documenti, gli studenti hanno compreso che la tutela del patrimonio non è solo un dovere burocratico, ma l’atto fondante di una cittadinanza consapevole. La memoria storica diventa così il “codice genetico” su cui innestare le competenze dei cittadini di domani.

Al termine dell’incontro, i docenti accompagnatori hanno espresso profonda gratitudine per l’opportunità formativa offerta agli studenti: “Vedere i ragazzi così coinvolti davanti alla bellezza della carta antica – scrivono – è la prova che la memoria è uno strumento pedagogico potentissimo. Un ringraziamento – concludono – va alla Direttrice dell’Archivio di Stato, Rossana Florio, e a tutto lo staff per l’accoglienza e la competenza, alla Presidente dell’Inner Wheel Agrigento, Patrizia Di Giovanni, per aver ideato e coinvolto l’istituto in questo percorso e alla Dirigente Scolastica del Liceo Politi, Milena Siracusa, per aver creduto fermamente nel progetto e nell’importanza di “costruire oggi i cittadini consapevoli di domani”.