Trapani

Rubavano materiale ferroso e minacciavano operai di una ditta rifiuti: due arresti

I due sono e indiziati di rapina, furto e gestione illecita di rifiuti, anche pericolosi, commessi tra il mese di aprile a quello di agosto 2025.

Pubblicato 4 minuti fa
Da Redazione

Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Marsala, il Giudice per le Indagini Preliminari della città lilibetana ha emesso un’ordinanza di misura cautelare in carcere a carico dei 2 marsalesi, gravemente indiziati di rapina, furto e gestione illecita di rifiuti, anche pericolosi, commessi tra il mese di aprile a quello di agosto 2025.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Marsala e sviluppata dai Carabinieri della Stazione di San Filippo, ha consentito, dopo sette mesi di attività e monitoraggio, di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti per i quali si procede e che traggono origine dalla querela presentata dal responsabile operativo di una impresa di gestione rifiuti operante sul territorio, nella quale prospettava ai militari la presenza di due soggetti, che a cadenza anche bisettimanale, si recavano presso lo stabilimento e dopo aver minacciato tutti gli operai presenti, anche mostrando un coltello a serramanico, caricavano su un apecarmateriale ferroso vario, appropriandosene.

Gli approfondimenti investigativi svolti hanno consentito di ricostruire come i due arrestati, dopo essersi assicurati che gli operai della società – per paura- non reagissero alla loro presenza, si sarebbero recati almeno in dieci occasioni accertate presso l’impresa in parola, asportando nel complesso un ingente quantitativo di materiale ferroso che veniva poi stoccato presso tre discariche abusive create nel centro urbano marsalese.

Già lo scorso novembre, i Carabinieri di Marsala unitamente ai Carabinieri Forestali del Centro Anricrimine Natura di Palermo e a personale dell’Arpa avevano sequestrato tre garage adibiti a discarica abusiva di rifiuti speciali -tutti ubicati nel centro cittadino (via istria, via dante alighieri, via degli atleti), compreso il materiale ferroso ivi accantonato-che da successivi accertamenti tecnici è risultato essere anche classificato come “pericoloso”, mettendo così a rischio la salute pubblica e l’incolumità dei residenti.

Le indagini preliminari sono tutt’ora in corso.

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