Porto Empedocle

Viadotto Re, Pace (Dc): “Accelerare i lavori e ridurre disagi per i cittadini”

Il capogruppo della Democrazia Cristiana all’ARS, on. Carmelo Pace, ha depositato un’interrogazione parlamentare chiedendo misure e risposte urgenti in merito alla chiusura al transito del viadotto Re, sulla strada statale 115

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

Il capogruppo della Democrazia Cristiana all’ARS, on. Carmelo Pace, ha depositato un’interrogazione parlamentare chiedendo misure e risposte urgenti in merito alla chiusura al transito del viadotto Re, sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel territorio di Porto Empedocle.

«Questa interruzione – dichiara l’on. Pace – se da un lato è indispensabile per i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza del tratto stradale, dall’altro non può penalizzare a lungo sia gli automobilisti che quotidianamente sono “costretti” a passare da Porto Empedocle, sia gli esercenti del centro storico della città che, a causa della congestione del traffico con pesanti ripercussioni sulla viabilità, subiscono un danno anche dal punto di vista economico. Con il capo dipartimento provinciale Attività produttive della DC, Rino Lattuca, stiamo seguendo la situazione con la massima attenzione».

Con l’interrogazione parlamentare si chiedono ad Anas tempi certi e soprattutto di ridurre, quanto più possibile, la durata dei lavori implementando l’intervento con il coinvolgimento di maggiori risorse. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e contenere i disagi legati alla viabilità per tutti i cittadini a vario titolo interessati.

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