Area giochi nelle carceri: verrà aperta anche ad Agrigento

I figli dei detenuti giocheranno, per attutire il trauma dell’attesa del colloquio con i papà detenuti, dentro l’Istituto penitenziario. E’stata inaugurata a Ragusa la prima delle 8 aree giochi attrezzate che da gennaio verranno aperte anche nelle carceri di Agrigento, Enna, Messina, Trapani, Catania, Palermo e Giarre. Si tratta di un progetto promosso da Uisp Sicilia, selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito delle disponibilità del Fondo per il contrasto della povertà educativa e minorile con il bando “Un passo avanti”. Un primo passo, appunto, di una gamma di servizi che permetteranno di aiutare detenuti e famiglie anche nella gestione del ruolo genitoriale in un contesto difficile come quello del carcere. “Quando posso con mia sorella veniamo a trovare nostro fratello – dice una delle parenti in attesa del colloquio -, incontri non semplici da gestire ma per fare felice mio fratello veniamo quando ci è possibile. Lui ha la possibilita’ di giocare con i bambini, di stare un po’con loro”