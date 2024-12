Aria di Natale in città grazie al privato: l’iniziativa di Sciabica

Quando l’impegno di un privato, amante della propria città, si traduce in un plus valore per il territorio che ne trae beneficio: sull’onda già collaudata delle iniziative del tipo “Adotta un’aiuola”, anche quest’anno la Sciabica Multiservice di Agrigento contribuisce ad alimentare l’atmosfera natalizia locale con una maxi stella cometa luminosa e brillante, allestita, insieme ad altri corredi natalizi, in un luogo molto frequentato dagli agrigentini e da quanti provengono da fuori città, ovvero la rotatoria di piazza Fratelli Rosselli, che da anni la Sciabica Multiservice cura e abbellisce rendendola un suggestivo “biglietto da visita” in una zona crocevia per migliaia di persone al giorno. E’ un modo per rivolgere un augurio di Buon Natale a tutti gli agrigentini, e non solo, da parte della Sciabica Multiservice srl, che opera da anni nel settore auto con tutti i servizi che esso comprende. L’azienda ringrazia l’Amministrazione comunale di Agrigento per avere accolto, condiviso, collaborato e autorizzato l’installazione natalizia.