ASP Agrigento, pubblicata la delibera per la riqualificazione del personale ausiliario

La FP CGIL Agrigento e la CGIL Agrigento esprimono soddisfazione per la pubblicazione della delibera che avvia l’iter di riqualificazione destinato al personale ausiliario in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS). Si tratta di un provvedimento atteso da tempo, che rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione del personale dell’ASP di Agrigento. Dopo il completamento del processo di stabilizzazione, si apre infatti una nuova fase che dovrà portare alla crescita professionale dei lavoratori e, progressivamente, anche all’estensione del tempo pieno.

La FP CGIL e la CGIL Agrigento sottolineano, inoltre, che il percorso non si fermerà a questa prima fase. È già previsto l’avvio della riqualificazione anche per il personale che oggi non è ancora in possesso del titolo, affinché tutti i lavoratori possano accedere a un percorso di qualificazione professionale, senza disparità e senza esclusioni. La Cgil esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Direttore Generale dell’ASP di Agrigento, dott. Elia, che ha dimostrato attenzione e disponibilità al confronto, contribuendo a trasformare gli impegni assunti in atti amministrativi concreti. Il dialogo istituzionale, quando accompagnato da responsabilità e capacità di ascolto, rappresenta uno strumento fondamentale per dare risposte ai lavoratori e migliorare i servizi offerti ai cittadini.

«Questo risultato – dichiarano la FP CGIL Agrigento e la CGIL Agrigento – è il frutto di un confronto costante e di un’azione sindacale seria e determinata. Continueremo a seguire con attenzione ogni fase del percorso, affinché la riqualificazione interessi tutto il personale avente diritto e si prosegua con decisione verso il progressivo passaggio al tempo pieno. La valorizzazione delle professionalità e il riconoscimento della dignità del lavoro devono continuare a rappresentare una priorità per l’Azienda.»

La FP CGIL Agrigento e la CGIL Agrigento confermano il proprio impegno a tutela di tutti i lavoratori dell’ASP, nella convinzione che solo attraverso il confronto, la programmazione e il rispetto degli impegni sia possibile costruire una sanità pubblica più efficiente, capace di valorizzare le competenze del personale e di garantire servizi sempre migliori ai cittadini.