Agrigento

Scontro auto-scooter all’ingresso di San Leone, grave motociclista

Ad avere la peggio l'uomo alla guida del mezzo a due ruote trasferito a bordo di un'ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento

Pubblicato 23 ore fa
Da Redazione



Brutto incidente lungo via Luca Crescente, all’ingresso di San Leone. A scontrarsi una Jeep, guidata da una famiglia di turisti provenienti dalla Svizzera, e uno scooter Yamaha.

Ad avere la peggio l’uomo alla guida del mezzo a due ruote trasferito a bordo di un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. Secondo le prime informazioni il centauro versa in gravi condizioni. Sul luogo del sinistro stradale sono intervenuti i Carabinieri, una squadra di Vigili del Fuoco e la polizia locale che si sta occupando di gestire il traffico.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.26/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.26/2026
Pagina 1 di 16
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Il tentato omicidio a San Leone, 26enne resta in carcere: “Non è stata legittima difesa”
Apertura

Precipita col trattore in un burrone: morto 61enne
Apertura

Sfonda recinzione di un cantiere e finisce contro un’auto in sosta, morto 25enne
Agrigento

Emergenza idrica e stop autobotti, la Protezione civile: “Requisite quelle private”
Agrigento

L’appalto “truccato” della Mosella, il caso approda al Riesame 
banner italpress istituzionale banner italpress tv