Ladri in casa di un impiegato, portata via la cassaforte: 30 mila euro il bottino  

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi, dopo aver scassinato la porta d’ingresso, sono riusciti ad intrufolarsi nell’appartamento di proprietà di un impiegato. L’uomo era uscito con la famiglia.

Una volta dentro i malviventi hanno “puntato” la cassaforte portandola via. All’interno vi erano custoditi oggetti preziosi, gioielli e monili. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 30 mila euro. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa una volta rientrato. All’uomo non è rimasto altro che denunciare il furto alle forze dell’ordine.