Ati idrico, il sindaco Cirillo nuovo presidente: ”Serve cambio di rotta, Aica poco efficace”

Rinnovate le cariche dell’Ati Idrico. A maggioranza dei sindaci è stato eletto presidente con 21 voti su 40 il sindaco Giovanni Cirillo di Montallegro. Due voti in più del sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, presidente uscente di Aica. Il vice presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica e componente territoriale in rappresentanza del Belice sarà il sindaco di Menfi Vito Clemente che su 40 voti ha ottenuto 39 voti, uno contrario andato al sindaco di Realmonte.

“In questo momento di crisi idrica – dichiara Cirillo – c’è bisogno di un cambio di rotta, innanzitutto dobbiamo utilizzare le somme finanziare e destinate al rifacimento della rete idrica territoriale, individuare i pozzi presenti sul territorio agrigentino in modo da cercare di superare questa crisi di siccità e, non per ultimo, fare il punto sulla gestione idrica di Aica ad oggi poco efficace per tutti gli utenti che pagano un servizio molto fatiscente”.