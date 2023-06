Auto danneggiate tra Agrigento e Porto Empedocle, indagini 

Vandali in azione ad Agrigento e Porto Empedocle. Le automobili di un ventottenne e di un sessantaseienne sono state pesantemente danneggiate con un oggetto appuntito riportando vistose rigature. Il primo episodio a Porto Empedocle. L’Opel di proprietà di un ventottenne è stata graffiata probabilmente con un chiodo. Il danno, secondo una prima stima, ammonta a circa 2 mila euro.

Il secondo episodio ad Agrigento. La Nissan Qashqai di un commerciante è stata rigata nelle fiancate laterali e nel cofano. Anche in questo caso i danni sono notevoli. Ad entrambi non è rimasto altro che denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Al via le indagini da parte della polizia per risalire agli autori del raid.