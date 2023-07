Auto prende fuoco davanti hotel, panico ad Agrigento

Momenti di panico nel centro di Agrigento dove un’automobile parcheggiata davanti all’Hotel della Valle, in via Crispi, è andata a fuoco. Si tratta di autocombustione, probabilmente a causa delle alte temperature. Le fiamme in breve tempo hanno letteralmente divorato il veicolo. Non si registrano fortunatamente feriti. Sul posto gli agenti della sezione Volanti della Questura e i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno domato l’incendio.