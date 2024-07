Autonomia differenziata, il segretario Cgil Sicilia Mannino ad Agrigento

Lunedì mattina il segretario generale della CGIL Sicilia Alfio Mannino ad Agrigento per incontrare il gruppo dirigente dell’organizzazione.

I temi all’ordine del giorno sono tanti; ovviamente si parlerà del successo dell’Organizzazione che ha raccolto 4 milioni di firme a sostegno dei quattro referendum che si terranno nella prossima primavera per abolire le leggi che incidono sulla precarietà a vita e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’altro tema di attualità è l’autonomia differenziata, in questi giorni è partita la raccolta delle firme per promuovere un altro referendum che intende abrogare la legge sull’Autonomia differenziata. Una partenza sprint in quanto oltre 100.000 cittadini italiani hanno firmato nelle prime 24 ore. Sarà l’occasione anche per presentare un documento sempre sull’autonomia differenziata a cura del dipartimento donne e la piattaforma Belle Ciao che saranno presentate dalla responsabile del Dipartimento donne CGIL Agrigento Caterina Sparacino.

Questi due documenti descrivono da un lato la condizione delle donne: discriminate sia in ambito salariale che previdenziale, donne quasi del tutto assenti nel ricoprire ruoli lavorativi apicali, e sempre più vittime di ogni tipo di violenza; e dall’altro l’autonomia differenziata, che impatta negativamente sulla condizione delle donne aumentando, ancora di più i divari di genere.