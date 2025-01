Bagno di Capodanno: tanti a Licata, tre coraggiosi a San Leone

In tanti questa mattina con la bella giornata di sole, nonostante le basse temperature, hanno come da tradizione deciso di recarsi in spiaggia per il primo bagno dell’anno. A Licata sulla spiaggia di Marianello un bel gruppo di licatesi e diportisti si sono tuffati in acqua; ad Agrigento lungo la spiaggia di San Leone l’unico coraggioso ad affrontare l’acqua gelida è stato il favarese Adriano Varisano; a lui si sono aggiunti anche mamma e figlio provenienti da Canicattì