Oggi i funerali di Mary Bonanno, le figlie: “grazie a tutti per il sostegno”

Una folla commossa ha partecipato a Castelvetrano ai funerali di Mary Bonanno, la donna uccisa la settimana scorsa dal marito Francesco Campagna che si è poi suicidato. Le esequie sono state celebrate nella parrocchia Maria Santissima Annunziata da don Rino Randazzo, concelebrante fra Giuseppe Pipitone della parrocchia Santa Lucia.

“Mary era una delle volontarie della nostra parrocchia – ha detto don Rino – faceva parte dell’equipe del centro d’ascolto, sempre disponibile ad ascoltare tutti ma nessuno ha capito che lei aveva bisogno d’ascolto. Oggi chiediamo scusa a lei per non averla capita”. Al termine delle esequie don Rino ha letto una lettera scritta dalle tre figlie della coppia. “Lei ci ha insegnato ad amare, ora non ci saranno più le videochiamate”. I due generi di Mary Bonanno l’hanno ricordata come “non una suocera, ma una brava mamma che ha dato luce anche a loro”.

Don Rino Randazzo ha annunciato che la sala della Caritas parrocchiale verrà intitolata alla memoria di Mary Bonanno. Ieri sera, alla veglia di preghiera ha partecipato il vescovo di Trapani, monsignor Angelo Giurdanella, che si è seduto a fianco alle tre figlie della coppia e della mamma di Mary Bonanno.

Figlie di Mary Bonanno, grazie a tutti per il sostegno

Ylenia, Krissen e Alessia, le figlie di Mary Bonanno, attraverso l’avvocato Lorenzo Rizzuto ringraziano “chi ci ha stretto in un abbraccio di affetto e solidarietà. Abbiamo sentito forte la vicinanza, la cura e il sostegno di tante persone, vicine e lontane. Non ci sono parole sufficienti per esprimere quanto il vostro affetto, le vostre preghiere, i vostri gesti e le vostre parole ci abbiano aiutato ad affrontare questa prova così dura”. Le ragazze ringraziano inoltre la parrocchia Maria SS. Annunziata e il parroco don Rino, il Comune di Castelvetrano, il sindaco e tutta l’amministrazione “per la loro presenza, il sostegno concreto e l’umanità dimostrata verso la nostra famiglia. Sentiamo il bisogno di ringraziare di cuore anche il mondo della scuola, che con la sua presenza e il suo sostegno ci ha fatto sentire parte di una grande famiglia, e tutte le associazioni di volontariato che hanno saputo donarci tempo, ascolto e solidarietà autentica”. “Un pensiero riconoscente – concludono – va anche agli operatori dell’informazione e ai giornalisti che, con rispetto e delicatezza hanno raccontato la storia di nostra madre, aiutando a mantenere viva l’attenzione su una tragedia che non può e non deve essere dimenticata”.