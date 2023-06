Benemerenza civica allo scrittore e giornalista Gaetano Allotta

Mercoledì 28 giugno nei locali della Biblioteca Franco La Rocca, il Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Gaetano Allotta, è stato insignito con la Benemerenza Civica della città di Agrigento. Erano presenti tutte le più importanti rappresentanze delle istituzioni civili e militari insieme al sindaco Franco Miccichè e al presidente del consiglio comunale Giovanni Civiltà che ha voluto ricordare il percorso civile e letterario di Gaetano Allotta.

Intendente di finanza a riposo e giornalista pubblicista, impegnato nella tutela dell’ambiente e dell’archeologia marina, Allotta ha svolto un’intensa attività saggistica per cui gli sono stati conferiti diversi riconoscimenti, tra cui il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio dei ministri (1983), il Global 500 Roll of Honour delle Nazioni Unite(1989), il Premio Taormina per le Arti e le Scienze (1993), il Melvin Jones Fellow del Lions international ed il premio per “Una vita dedicata al mare” dell’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano (2006). È socio ordinario della Società siciliana per la storia patria di Palermo, Membre de la société internationale des historiens de la méditerranée ed Ispettore onorario dei Beni culturali. Tra le sue maggiori opere ricordiamo Penalità in materia di imposte dirette (1969) La salvaguardia del Mediterraneo (1984) Il “virus” della burocrazia (1997) Nuova normativa in materia di beni culturali (2002).

Foto di Diego Romeo