Blitz alla fiera degli animali a Villaseta, due denunciati

Dopo il maxi blitz dei Carabinieri alla fiera degli animali nel quartiere di Villaseta sono scattate oltre alle sanzioni e al sequestro due denunce; si tratta di un agrigentino e un favarese, rispettivamente di 56 e 65 anni, stati deferiti, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, poiché ritenuti responsabili di maltrattamento di animali e detenzione di animali in condizioni di incompatibilità naturale producendone sofferenze. I due sono stati inoltre sanzionati con verbali da 10 mila euro a testa. Durante i controlli, veniva anche ispezionato un furgone adibito a frigo/alimenti per il commercio di salumi e prodotti caseari, il cui proprietario non solo lavorava con il frigo spento, ma altresì risultava privo di DIA alimentare e tracciatura dei prodotti in vendita. Pertanto, ritenuti in presunto cattivo stato di conservazione e non destinabili al consumo alimentare, venivano sottoposti a sequestro 175 Kg di prodotti alimentari e il titolare veniva sanzionato amministrativamente per oltre 4.500,00 euro.