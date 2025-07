Agrigento capitale, il 7 luglio inaugurazione mostra Tesori d’Arte Musei Nazionali Italiani 

Una mostra capace di unire la valorizzazione del patrimonio, la ricerca storica e il profondo senso di appartenenza culturale. Così si presenta il progetto espositivo Tesori d’arte dai musei nazionali italiani, ospitato a Villa Aurea nel Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento dall’8 luglio al 30 novembre 2025.

Prodotta da Consorzio Progetto Museo e promossa da Regione Sicilia in collaborazione con Musei generali italiani del MIC, con la curatela di Pierluigi Carofano, la piccola ma preziosa esposizione riunisce 22 dipinti di altrettanti artisti, noti e meno noti, dello straordinario patrimonio artistico e culturale italiano, attraversando 6 secoli di storia, di bellezza e di arte. La rassegna, inserita nel programma di Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025, aprirà al pubblico martedì 8 luglio e terminerà il 30 novembre 2025. Il progetto raccoglie una selezione di opere d’arte proveniente da tutte le 20 regioni italiane, per raccontare e valorizzare la storia e l’identità culturale delle opere, risalenti ad un ampio arco di tempo, dal Quattrocento al Novecento. Tutti provenienti da musei nazionali di diverse città italiane, e da alcuni depositi museali, questi tesori nascosti simboleggiano la riscoperta necessaria e inesauribile di una pluralità di collezioni presenti nei musei della Penisola.

A partire dalle tavole quattrocentesche del Maestro di Castel Sardo e Antonello da Messina fino ai vertici del Cinquecento con giganti come Perugino, Raffaello, Sebastiano del Piombo, Pordenone e Andrea Previtali, il percorso espositivo prosegue con uno sguardo sul Seicento e la potenza dei dipinti di Tanzio da Varallo, Sassoferrato e Ludovico Carracci, per poi esplorare la grandezza della pittura barocca attraverso le opere di Giovanni Baglione, Luca Giordano, Francesco Fracanzano, Mattia Preti e Valerio Castello. La delicatezza e la grazia del Settecento prendono forma nelle tele di Pompeo Batoni, Nicola Maria Rossi e Paul Troger, mentre il realismo ottocentesco è rappresentato dai lavori di Filippo Palizzi. Infine, le inquietudini novecentesche di Carlo Levi chiudono il viaggio in questo inedito mosaico di personalità, offrendo uno sguardo completo sull’evoluzione artistica e culturale del Paese. La mostra rappresenta anche l’ultima delle tre sessioni del più ampio progetto I Tesori d’Italia, che ha già visto realizzate due precedenti sessioni nella stessa Villa Aurea, con altre opere dell’arte italiana, e prende il nome sulla base del Protocollo d’Intesa siglato tra il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana e la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura.

Questa collaborazione ha reso possibile i prestiti dei dipinti da parte dei musei nazionali italiani: Museo Civico di Agrigento, Pinacoteca Nazionale (deposito) di Bologna, Museo Diocesano Bressanone (proprietà della Provincia autonoma di Bolzano), Pinacoteca Nazionale di Cagliari; Museo di Palazzo Reale di Genova; Museo Regionale di Messina; Certosa e Museo di San Martino di Napoli; Galleria Regionale di Palazzo Abatellis di Palermo; Galleria Nazionale dell’Umbria (deposito); Museo Nazionale di Palazzo Reale di Pisa; Gallerie Nazionali di Arte Antica, Galleria Borghese, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, e Museo di Palazzo Lanfranchi – Fondazione Carlo Levi di Roma; Galleria Sabauda di Torino; Galleria Nazionale della Marche di Urbino; Museo Nazionale di Castello Pandone di Venafro (Isernia); Gallerie dell’Accademia (deposito) di Venezia; Gallerie Nazionali della Puglia e Musei nazionali di Matera. La mostra, realizzata con il disegno voluto dal comitato scientifico presieduto dal Direttore generale Musei del MIC, Massimo Osanna, gode del patrocinio della Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e di Città di Agrigento