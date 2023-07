Ennesimo incidente stradale nella rotonda di Porta Aurea nei pressi della valle dei templi di Agrigento.

Coinvolte nel sinistro due auto; nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per indagare sulle cause dell’incidete: in ausilio una volante della Polizia di Agrigento per veicolare il traffico.