Agrigento

Caldo estremo domani 17 luglio, ad Agrigento punte di 39 gradi

Il bollettino nazionale della Protezione civile indica per venerdì 17 luglio temperature massime “molto elevate”

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Il bollettino nazionale della Protezione civile indica per venerdì 17 luglio temperature massime “molto elevate” su tutto il Centro-Sud, con i valori più alti attesi in Sicilia, Sardegna e Puglia. Contemporaneamente sono previsti rovesci e temporali su Lombardia, Triveneto e settori alpini, localmente anche di una certa intensità.

Secondo le previsioni più estreme, le zone interne della Sardegna potrebbero avvicinarsi ai 46 gradi, mentre in Sicilia si potrebbero sfiorare i 45. Valori intorno ai 41-42 gradi sono attesi tra Cagliari, Nuoro, Caltanissetta e Foggia; Ascoli Piceno potrebbe raggiungere i 40, mentre Firenze, Terni, Forlì, Frosinone, Macerata, Agrigento e persino Isernia potrebbero avvicinarsi ai 39 gradi. Si tratta di picchi locali, che dipenderanno dal vento, dalla copertura nuvolosa e dalle condizioni del suolo, ma che danno la misura della massa d’aria presente sull’Italia

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Corruzione, arrestato l’onorevole Riccardo Gallo 
di Gioacchino Schicchi

Maddalusa, il Consiglio comunale: “Sia garantito a tutti il minimo vitale”
Agrigento

Furto in abitazione a Villaggio Mosè, ladri rubano fucile e 10 mila euro in contanti 
Apertura

Stalking, vìola divieto di avvicinamento: arrestato sessantenne licatese 
di Gioacchino Schicchi

Maddalusa, emergenza eterna: ma finiamola con le ipocrisie e gli scaricabarile
banner italpress istituzionale banner italpress tv