Caldo estremo domani 17 luglio, ad Agrigento punte di 39 gradi
Il bollettino nazionale della Protezione civile indica per venerdì 17 luglio temperature massime “molto elevate”
Il bollettino nazionale della Protezione civile indica per venerdì 17 luglio temperature massime “molto elevate” su tutto il Centro-Sud, con i valori più alti attesi in Sicilia, Sardegna e Puglia. Contemporaneamente sono previsti rovesci e temporali su Lombardia, Triveneto e settori alpini, localmente anche di una certa intensità.
Secondo le previsioni più estreme, le zone interne della Sardegna potrebbero avvicinarsi ai 46 gradi, mentre in Sicilia si potrebbero sfiorare i 45. Valori intorno ai 41-42 gradi sono attesi tra Cagliari, Nuoro, Caltanissetta e Foggia; Ascoli Piceno potrebbe raggiungere i 40, mentre Firenze, Terni, Forlì, Frosinone, Macerata, Agrigento e persino Isernia potrebbero avvicinarsi ai 39 gradi. Si tratta di picchi locali, che dipenderanno dal vento, dalla copertura nuvolosa e dalle condizioni del suolo, ma che danno la misura della massa d’aria presente sull’Italia