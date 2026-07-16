Caldo estremo domani 17 luglio, ad Agrigento punte di 39 gradi

Il bollettino nazionale della Protezione civile indica per venerdì 17 luglio temperature massime “molto elevate” su tutto il Centro-Sud, con i valori più alti attesi in Sicilia, Sardegna e Puglia. Contemporaneamente sono previsti rovesci e temporali su Lombardia, Triveneto e settori alpini, localmente anche di una certa intensità.

Secondo le previsioni più estreme, le zone interne della Sardegna potrebbero avvicinarsi ai 46 gradi, mentre in Sicilia si potrebbero sfiorare i 45. Valori intorno ai 41-42 gradi sono attesi tra Cagliari, Nuoro, Caltanissetta e Foggia; Ascoli Piceno potrebbe raggiungere i 40, mentre Firenze, Terni, Forlì, Frosinone, Macerata, Agrigento e persino Isernia potrebbero avvicinarsi ai 39 gradi. Si tratta di picchi locali, che dipenderanno dal vento, dalla copertura nuvolosa e dalle condizioni del suolo, ma che danno la misura della massa d’aria presente sull’Italia