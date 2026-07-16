Lampedusa

Migranti, oltre 2 mln di euro ai Comuni coinvolti in accoglienza

Tra i comuni individuati Lampedusa, Porto Empedocle e Siculiana

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Regione Siciliana eroga un contributo di 2,1 milioni di euro a dodici Comuni siciliani in difficoltà a causa del fenomeno migratorio. Lo stabilisce un decreto dell’assessore alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Elisa Ingala, in attuazione di una norma della legge di Stabilità regionale del 2026 che stanzia, per questo sostegno, in totale 3 milioni di euro. Il 70 per cento del contributo straordinario sarà suddiviso in maniera uguale tra gli enti, con quote da 175 mila euro ciascuno. La parte rimanente (900 mila euro) sarà erogata successivamente in proporzione al numero di arrivi come primo approdo nell’anno precedente. I Comuni individuati sono: Lampedusa e Linosa, Augusta, Pantelleria, Pozzallo, Modica, Siculiana, Porto Empedocle, Ragusa, Trapani, Portopalo di Capo Passero, Favignana e Catania.

“Con questo decreto di ripartizione dei fondi – spiega Ingala – diamo una risposta concreta alle esigenze dei centri interessati in maniera significativa dal fenomeno migratorio. Una dimostrazione di come la Regione non lasci gli enti locali soli ad affrontare queste problematiche. Più in generale, l’assessorato che guido vuole essere sempre un punto di riferimento per i Comuni, che hanno bisogno non solo di risorse economiche ma anche di sostegno dal punto di vista amministrativo e tecnico”.

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