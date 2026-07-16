Il weekend in Via Atenea si accende con “Zagara e Sale”, il Pirandello Fringe Festival e “Libri in Cortile”

Agrigento si prepara a vivere un fine settimana ricco di cultura, arte, spettacolo e partecipazione. Dal 17 al 19 luglio il centro cittadino sarà protagonista di un programma straordinario di iniziative, promosse con il patrocinio del Comune di Agrigento, che dimostrano come la collaborazione tra istituzioni, associazioni, operatori economici, artisti e cittadini possa trasformarsi in un motore di crescita e valorizzazione del territorio.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è “Zagara e Sale”, l’iniziativa che dal 17 al 19 luglio animerà Via Atenea con un programma pensato per valorizzare la strada simbolo della città e le attività che ogni giorno la rendono viva. Artigiani e artisti saranno protagonisti con laboratori di ceramica e uncinetto, esposizioni e sessioni di pittura en plein air aperte a tutti, letture e presentazioni di libri, mentre la musica e gli spettacoli accompagneranno le tre giornate con le esibizioni degli Ottoni Animati, del duo Daniele Guastella e Luigi Amico, del Trio Lacustica, della scuola Arabesque con danza aerea e flash mob e di numerosi altri momenti di intrattenimento diffusi lungo la via. I ristoratori e le attività aderenti proporranno inoltre menù e apericena a tema “Zagara e Sale”, ispirati ai sapori e ai profumi del nostro territorio. A rendere ancora più significativa l’iniziativa sarà la presenza dell’associazione Onde Rosa, che destinerà il ricavato della raccolta fondi all’acquisto di macchinari ospedalieri.

La rigenerazione del centro storico passa anche attraverso la cultura. In questo percorso si inserisce “Libri in Cortile”, in programma venerdì 17 luglio alle ore 19.30 al Cortile Zuppardo, nel quartiere Rabato, primo appuntamento di una rassegna che porta libri, autori e momenti di confronto nei luoghi più autentici della città, contribuendo a renderli sempre più vivi, partecipati e attrattivi. Un sincero ringraziamento va a Roberto Bruccoleri per l’impegno e la passione con cui continua a promuovere iniziative culturali di qualità nel nostro centro storico.

A completare un weekend già ricchissimo sarà la prima edizione del Pirandello Fringe Festival, in programma il 17 e 18 luglio, promosso dalla Fondazione Teatro Pirandello. Il Festival rappresenta una novità assoluta per la città e nasce con l’obiettivo di valorizzare la drammaturgia contemporanea nel segno di Luigi Pirandello. Sei compagnie teatrali porteranno in scena spettacoli originali ispirati alle novelle del Premio Nobel agrigentino, offrendo al pubblico un ruolo attivo attraverso una giuria popolare che decreterà lo spettacolo vincitore, destinato a entrare nella programmazione della stagione 2026/2027 del Teatro Pirandello. Un’iniziativa che arricchisce l’offerta culturale della città e rafforza il legame tra la grande tradizione pirandelliana e i nuovi linguaggi del teatro.

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo straordinario programma, dagli organizzatori di “Zagara e Sale” alla Fondazione Teatro Pirandello, da Roberto Bruccoleri alle associazioni, agli artisti, agli artigiani, ai commercianti, ai ristoratori e a tutte le realtà che hanno scelto di fare rete. È questa la strada che vogliamo continuare a percorrere, una collaborazione concreta tra pubblico e privato che rende Agrigento sempre più dinamica, accogliente e attrattiva.

Invito gli agrigentini e i tanti visitatori a vivere questi giorni nel cuore della città, passeggiando tra Via Atenea e il centro storico, partecipando agli eventi e sostenendo le attività del nostro territorio. La cultura, l’arte e la collaborazione sono la chiave per costruire una città sempre più viva, attrattiva e protagonista.

A tutti i partecipanti rivolgiamo un semplice invito, scegliete, quando possibile, di raggiungere gli eventi a piedi o in bicicletta. In alternativa, utilizzate il parcheggio pluripiano di via Empedocle, contribuendo così a ridurre il traffico e a rendere più agevole la viabilità per tutti.